Лондон, 1 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Мик Джаггер, британский рок-музыкант и фронтмен The Rolling Stones, выпустил новый сольный сингл под названием Strange Game. Об этом 1 апреля рассказал портал NME.

Jerzy Bednarski Мик Джаггер

Сингл станет основной темой для будущего сериала от Apple «Медленные лошади», первые два эпизода которого вышли 1 апреля на площадке Apple TV+. Сингл Мика Джаггера был написан в соавторстве с композитором Дэниелом Пембертоном.

Композитор также отозвался о работе с Джаггером: «Это был один из лучших опытов, полученных мною в карьере. Мне кажется, мы создали уникальную заглавную тему».