Донецк, , 12:07 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 11:30 с украинских позиций в населённом пункте Шумы был открыт огонь в сторону Горловки по микрорайону шахты Ленина. Всего выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Донецк из установок «Град».