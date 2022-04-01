Бразилиа, , 12:10 — REGNUM Бывший министр юстиции и третий по популярности кандидат на президентских выборах Бразилии Серхио Моро 31 марта снял свою кандидатуру. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Моро объяснил свое решение желанием присоединиться к партии Union Brasil, чтобы в дальнейшем баллотироваться от этой партии. Экс-министр откажется от участия в выборах, которые состоятся в октябре 2022 года.

Таким образом, выборы в Бразилии рискуют стать полярными, поскольку только два кандидата обладают достаточным одобрением населения и имеют шансы занять президентское кресло. Это действующий президент Бразилии Жаир Болсонару и его предшественник Луис Лула да Силва.

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