Бразилиа, 1 апреля 2022, 12:10 — REGNUM Бывший министр юстиции и третий по популярности кандидат на президентских выборах Бразилии Серхио Моро 31 марта снял свою кандидатуру. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Бразилия
Бразилия
Pixabay.com

Моро объяснил свое решение желанием присоединиться к партии Union Brasil, чтобы в дальнейшем баллотироваться от этой партии. Экс-министр откажется от участия в выборах, которые состоятся в октябре 2022 года.

Таким образом, выборы в Бразилии рискуют стать полярными, поскольку только два кандидата обладают достаточным одобрением населения и имеют шансы занять президентское кресло. Это действующий президент Бразилии Жаир Болсонару и его предшественник Луис Лула да Силва.

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