Канберра, , 12:08 — REGNUM Согласно данным Статистического бюро Австралии (ABS), почти 60% розничных продавцов в стране ожидают, что поднимут цены на свои товары в ближайшие три месяца. Причины кроются в росте цен на топливо и инфляции, которые наносят ущерб каждому отдельному бизнесу. Об этом 1 апреля сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Как показывает статистика австралийских властей, розничная торговля — это отрасль, которая, как ожидается, больше всего пострадает от резкого роста цен на бензин. За ней следуют строительный сектор, сфера производства, деятельность по утилизации бытовых отходов и оптовая торговля.

«Результаты по отраслям показали, что 59% предприятий розничной торговли ожидают роста цен в течение следующих трех месяцев», — говорится в пресс-релизе главы отдела отраслевой статистики ABS Джона Шеперда.