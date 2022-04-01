Уфа, 1 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Новый цех по производству полуфабрикатов из куриного мяса для сети быстрого питания открыли на предприятии «Турбаслинские бройлеры» в Башкирии, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Продукты из курицы

В настоящее время на предприятии производят 120 тонн готовой продукции в месяц, а с открытием нового цеха этот объем возрастет до 300 тонн и теперь предприятие сможет обеспечить запросы и внутреннего, и внешнего рынков.

Также открытие нового цеха позволило создать 75 дополнительных рабочих мест. Продукция предприятия также экспортируется в Узбекистан, Вьетнам, Китай и Молдавию.

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