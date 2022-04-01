Герат, Афганистан, , 12:03 — REGNUM В афганской провинции Герат было найдено сожжённое тело бывшего сотрудника сил безопасности, а ныне медицинского работника. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Согласно источникам, жертву звали Хасан Кануни, он был выпускником фармакологического факультета Кабульского университета. Кануни работал в аптеке, а раньше обеспечивал безопасность на трассе.

Родственник погибшего сказал, что он женился два месяца назад и проживал в Герате. По его словам, Кануни ушёл из дома 28 марта и пропал.

Бакир Саджади, брат Хасана Кануни, сообщил изданию, что у его брата не было личной неприязни ни к кому, но что работа в силах безопасности бывшего правительства могла стать причиной его смерти.

Хотя никаких дополнительных подробностей о том, как был убит Хасан Кануни, не сообщалось, его брат говорит, что его сожгли в его же машине.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Герата пока не дали никаких комментариев.

После падения республики лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил всеобщую амнистию, но происходили систематические убийства силовиков прежнего правительства, а количество преднамеренных убийств увеличилось. Жители Герата выражают обеспокоенность эскалацией загадочных убийств, заявляя, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не придерживаются всеобщей амнистии.