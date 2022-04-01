Тюмень, 1 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Тюмени проводится проверка по факту применения насилия к ребенку, который был зафиксирован на видео и попал в социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ребенок

Инцидент произошёл предположительно возле входа в торговый центр «Ватутинский» в Тюмени. Маленький мальчик пытался встать на коляску ногами и чуть её не опрокинул. Разгневанная мать пнула его ногой в область поясницы, и ребёнок упал, затем побежал за уходящей женщиной.

По данному факту проводится доследственная проверка ОП № 6 УМВД России по Тюмени. Кроме того, проводится и прокурорская проверка инцидента.