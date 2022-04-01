Воронеж, 1 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Сильный порывистый ветер прогнозируется в Воронежской области 2 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж

Согласно прогнозу, с 06:00 до 18:00 2 апреля 2022 года в Воронеже и районах области ожидаются порывы южного ветра до 19 м/с. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность.

Между тем, по данным Воронежского гидрометцентре, в ближайшие сутки, 2 апреля, воронежцев ожидает резкое повышение температуры воздуха — в дневное время прогнозируется до +20. Потепление задержится на один день, уже 3 апреля будет не выше +9 градусов. Днём 1 апреля в регионе прогнозируется до +10, сейчас в Воронеже +4 градуса.