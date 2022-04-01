Киев, 1 апреля 2022, 12:02 — REGNUM Около половины кампаний по пожертвованию криптовалюты для Украины были мошенническими. Об этом сообщил Insider, ссылаясь на данные исследования TRM.

Криптовалюта
Криптовалюта
utmagazine.ru

По данным, собранным TRM из 50 различных крипто-пожертвований на гуманитарные или военные нужды Украины, около половины из них составляют «очевидные мошеннические» кампании. Злоумышленники, воспользовавшись ситуацией, использовали фиктивные названия кампаний, такие как Support Ukraine, Ukraine-Fund и Ukraine NOW, чтобы привлечь пожертвования.

Как отмечает издание, большинство мошенников быстро вычислили, а сайты с их фальшивыми сборами закрыли. «Они собрали где-то от пары сотен долларов до пары тысяч, прежде чем их сняли», — рассказали в TRM.

Добавим, что по подсчётам TRM, в период с 22 февраля по 28 марта 2022 года было собрано более $135,7 млн ​​в криптовалюте для отправки в Украину. Точная сумма пожертвований, которая оказалась у злоумышленников, неизвестна.

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