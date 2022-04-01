Киев, 1 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Около половины кампаний по пожертвованию криптовалюты для Украины были мошенническими. Об этом сообщил Insider, ссылаясь на данные исследования TRM.

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По данным, собранным TRM из 50 различных крипто-пожертвований на гуманитарные или военные нужды Украины, около половины из них составляют «очевидные мошеннические» кампании. Злоумышленники, воспользовавшись ситуацией, использовали фиктивные названия кампаний, такие как Support Ukraine, Ukraine-Fund и Ukraine NOW, чтобы привлечь пожертвования.

Как отмечает издание, большинство мошенников быстро вычислили, а сайты с их фальшивыми сборами закрыли. «Они собрали где-то от пары сотен долларов до пары тысяч, прежде чем их сняли», — рассказали в TRM.

Добавим, что по подсчётам TRM, в период с 22 февраля по 28 марта 2022 года было собрано более $135,7 млн ​​в криптовалюте для отправки в Украину. Точная сумма пожертвований, которая оказалась у злоумышленников, неизвестна.