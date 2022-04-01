Оренбург, , 11:59 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор в отношении заведующей детским садом. Она признана виновной в 13 хищениях чужого имущества с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

В суде Pixabay.com

Будучи директором дошкольного образовательного учреждения, женщина инициировала трудоустройство виртуальных работников. Они фактически не работали, но зарплата им начислялась. В документы вносились ложные сведения. Ущерб муниципальному бюджету составил 1 257 848 рублей.

Суд приговорил оренбурженку к трем годам условно с испытательным сроком три года. Кроме того, женщина оштрафована на 450 тыс. рублей и лишена права заниматься определенной деятельностью в образовательных учреждениях в течение двух с половиной лет. Осужденная посчитала приговор суровым и обжаловала его, но тщетно.