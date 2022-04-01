Калуга, , 13:10 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 23 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 87 человек. Днём ранее, 31 марта, в регионе было зарегистрировано 59 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 130 человек, 94 148 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 4013 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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