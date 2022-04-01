Москва, , 11:58 — REGNUM Счастливыми на работе жителей России делают высокая зарплата (27%), атмосфера в коллективе (26%) и достижение поставленных целей (12%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob. ru.

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Также главные поводы быть счастливым на работе — комфортные условия труда (8%), любимая и интересная работа (7%), хорошее отношение руководства (6%). Ещё 4% счастливы на работе в обеденный перерыв и в момент окончания рабочего дня.

Несчастными на работе граждан делают низкая зарплата (23%), неблагоприятный психологический климат в коллективе (15%), скука (6%), безделье (5%). График работы не нравится 4% опрошенных.

Опрос проведён 10–15 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 396 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, главными критериями работы мечты, по мнению жителей России, является высокая зарплата и её индексация (66%) и надёжная компания (22%).

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