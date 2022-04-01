Кемерово, , 11:58 — REGNUM В Кемеровской области сформирован первый состав молодёжной избирательной комиссии. В неё вошли 14 наиболее инициативных ребят, сообщили в региональном правительстве.

Молодёжный избирком Кузбасса Правительство Кемеровской области

«Задачи региональной молодежной избирательной комиссии — просветительская работа, повышение правовой культуры, привлечение молодых избирателей к участию в выборах, воспитание активной гражданской позиции, — прокомментировала председатель избирательной комиссии области Светлана Демидова. — В дальнейшем самые ответственные и активные представители комиссии смогут войти в состав избирательных комиссий Кузбасса».

Срок полномочий молодежного избиркома завершится в 2024 году. Комиссия будет работать на общественных началах.