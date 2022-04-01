Буэнос-Айрес, , 12:09 — REGNUM Трое граждан Аргентины были арестованы 31 марта по подозрению в создании и распространении оскорбительных плакатов с изображением вице-президента Кристины Киршнер. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер Kremlin.ru

Обвиняемые ночами развешивали по городу огромные плакаты с претензиями к Киршнер. Задержать злоумышленников удалось во время очередной акции. Транспортное средство, используемое для перевозки материалов, имело поддельные документы и номерные знаки.

Всего за время акции подозреваемым удалось вывесить около 500 плакатов, на которых Киршнер называли «убийцей, ведущей дела с Путиным».

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