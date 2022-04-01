Симферополь, 1 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Арбитражем Крыма удовлетворен иск министерства имущественных и земельных отношений региона к АО «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» и двум юрлицам. У ответчиков, как из чужого незаконного владения, было истребовано нежилое здание общей площадью 888,8 кв. м, здания цехов для розлива общей площадью 8 712,9 кв. м и 7 558,3 кв. м, а также нежилое помещение по тому же адресу в городе Бахчисарай. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Вино

Все три истребованных по суду здания находятся на улице Подгородняя, 89-Б. Также по тому же адресу у ООО «Южные традиции виноделия» истребовано помещение — ещё один цех розлива площадью 628,1 кв. м. Этим же вердиктом были признаны недействительными договор о залоге недвижимости, подписанный в 2016 году ПАО «Российский национальный коммерческий банк» и АО «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» в части двух вышеупомянутых объектов, договор уступки прав требования этого же банка и ООО «Агро-промышленная Корпорация «Зерно-Руси» в части уступки права требования по обеспечительному договору ипотеки (по тем же зданиям). Ничтожными были признаны и три договора аренды по зданиям и помещению, фигурировавшим в иске.

Подробное решение было обнародовано только 29 марта 2022 года, хотя сам вердикт вынесен 2 марта.

Напомним, спор слушался с июля 2020 года. АО «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» является банкротом с ноября 2019 года.