Лондон, 1 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. На открытии торгов на бирже 1 апреля цена газа в Европе превысила $1 500 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 522 за тысячу кубометров. В целом стоимость газа с начала торгов увеличилась на 5,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта согласно данным лондонской биржи ICE, фьючерсы на газ в Европе по индексу европейского хаба TTF торговались в районе $1400 за тысячу кубометров.

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Напомним, цены на газ в Европе растут на фоне решения России перевести оплату за поставки газа в рубли. Согласно подписанному 31 марта указу президента России Владимира Путина, новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран определяется с 1 апреля.

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