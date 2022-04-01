Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Известный голливудский актер Джим Керри, известный в первую очередь по исполнению комических ролей, заявил о своем намерении завершить карьеру в кино. Он заявил об этом 1 апреля в эфире программы Access Hollywood.

Noemi Nuñez Актер Джим Керри

«Я ухожу на пенсию… Да, скорее всего… Я (говорю) довольно серьезно», — сказал 60-летний актер.

При этом Керри добавил, что если «ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть», то тогда он может снова сняться в кино.

Также комик подчеркнул, что пока он намерен взять перерыв и отметил, что ему очень нравится его спокойная жизнь.

В то же время, актер уточнил, что в настоящее время он получает удовольствие от рисования и духовной жизни, и пояснил, что считает, что уже достаточно сделал в кино.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организатор пропагандистского антироссийского фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский заявил о его закрытии.

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