Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В марте 2022 года прошли первый этап вакцинации от клещевого энцефалита 3,2 тыс. петербуржцев. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

Отметим, из-за поздней весны и обильного снега в марте обращений в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей на территории региона не зарегистрировано. Также не было случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, на территории города.

«В рамках плановой вакцинации в Санкт-Петербурге с 25 по 31 марта привито против клещевого энцефалита 3238 человек, в том числе 685 детей до 17 лет», — рассказали в управлении.

Отметим, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию. Интервал между вакцинациями против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и клещевого энцефалита — один месяц.