Париж, , 11:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон примет бывшего мэра украинского города Мелитополя. Об этом, как передает BFM TV, заявили в Елисейском дворце в Париже.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Бывшего мэра Мелитополя сопровождает делегация из четырех украинских депутатов. По данным Елисейского дворца, по окончании встречи с ним Эммануэль Макрон еще раз переговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство национального образования Франции объявило, что на сегодняшний день во французских школах насчитывается более 6800 украинских детей.

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