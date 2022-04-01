Сеул, , 11:54 — REGNUM Спецпредставители Южной Кореи и США по КНДР проведут личную встречу в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Согласно опубликованным данным, специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док планирует отправиться в столицу США 2 апреля.

Сообщается, что представитель Южной Кореи посетит Штаты на фоне опасений по поводу очередного ракетного испытания КНДР.

Напомним, что 24 марта КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).