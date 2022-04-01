Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР посетит США
Сеул, 1 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Спецпредставители Южной Кореи и США по КНДР проведут личную встречу в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Defense.gov
Флаги США и Южной Кореи
Согласно опубликованным данным, специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док планирует отправиться в столицу США 2 апреля.
Сообщается, что представитель Южной Кореи посетит Штаты на фоне опасений по поводу очередного ракетного испытания КНДР.
Напомним, что 24 марта КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).