Сухум, , 11:53 — REGNUM В Абхазии в течение суток 31 марта в ходе 110 исследований выявили 24 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 48 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 17 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 53 456 носителей SARS-CoV-2. Из них 50 721 человека признали выздоровевшими, из которых за последние сутки — 181. За всё время 680 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали один такой случай.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 26 носителей SARS-CoV-2 в результате 117 исследований. За это время смертей пациентов с COVID-19 не зарегистрировали. Врачи признали выздоровевшими 242 человека.