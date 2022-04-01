Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге для успешного внедрения новой модели транспортного обслуживания (транспортной реформы) переобучают водителей общественного транспорта. Об этом 1 апреля заявил глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель автобуса

Нередко при осуществлении похожих реформ в регионах Российской Федерации сталкивались с тем, что водители терялись на дорогах, так как не были знакомы с новыми маршрутами. В Петербурге ситуация обстоит иначе.

«Водители, которые работают в рамках этой новой модели, — это водители, которые уже работали в Петербурге, просто на других транспортных средствах», — пояснил глава комтранса.

Две из трёх транспортных компаний в Петербурге, допущенных к работе в рамках новой модели, относятся к тем, кто ранее уже обслуживал маршруты города, это 80% всей транспортной работы коммерческих перевозчиков, которые уже сегодня работают по новой модели. Остальные 20% относятся к новому перевозчику из Москвы — ООО «Домтрансавто».

«Происходит переобучение водителей. У нас есть свой учебный комбинат на площадке СПб ГУП «Пассажиравтотранс», нашего государственного перевозчика, у нас есть специализированный техникум автодорожный, который также учит водителей, и учкомбинаты у частных перевозчиков, которые также обучают водителей и переобучают с «Газелей» на автобусы большой и средней вместимости», — подчеркнул Кирилл Поляков.

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Напомним, что в Петербурге в пятницу, 1 апреля, стартовала новая модель транспортного обслуживания. На городские маршруты выехали 864 новые единицы общественного транспорта.