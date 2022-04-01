Иркутск, 1 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Меры поддержки строительной отрасли Иркутской области рассмотрели на заседании антикризисного штаба под руководством губернатора региона Игоря Кобзева. Подробности 1 апреля сообщает телеграм-канал правительства Приангарья.

Строительство

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«Главная задача сейчас — принять все необходимые организационные решения, чтобы в текущем году ввести в эксплуатацию запланированные социально значимые объекты: медучреждения, спортивные комплексы, дороги и другие объекты инфраструктуры, которых так ждут наши граждане», — сказал Игорь Кобзев.

Минстрой региона ведет мониторинг цен на строительные материалы. Правительством России в рамках увеличения цены контрактов доведено до региона 717 млн рублей.

По поручению губернатора, в Минстрой РФ направлено письмо о предоставлении дополнительного финансирования на реализацию контрактов, по которым еще не получены положительные заключения экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по предварительным данным, в 2021 году составил 294,4 млрд. рублей, что на 58,4% больше, чем в 2020 году. В конце февраля 2022 года Игорь Кобзев отмечал, что ни одна стройка не должна встать.

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