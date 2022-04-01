Москва, , 11:52 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровел 901 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 1 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 545 875 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 740 834.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 1 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 19 человек.

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