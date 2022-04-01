Улан-Удэ, , 11:51 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет 34-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство родственника с особой жестокостью. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Огонь jonel hanopol

Мужчина проживал в одной из квартир четырёхквартирного дома. Весной 2021 года к нему в гости приехал 19-летний племянник, служивший по контракту. 30 мая обвиняемый распивал спиртное весь день, а к вечеру попросил у молодого человека деньги на покупку очередной порции алкоголя, однако тот не дал.

«Мужчина, затаив злобу, выждал время, убедился, что племянник заснул, после чего поджег в квартире тюль и одежду. Затем злоумышленник вышел на улицу и поджег кучу мусора в тамбуре соседней квартиры. Огонь разгорелся и стал распространяться по деревянным конструкциям дома», — отметили в ведомстве.

Однако потерпевший вовремя проснулся от запаха дыма, вызвал пожарных и начал самостоятельно тушить квартиру. В результате пожара значительно пострадала соседняя квартира. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.