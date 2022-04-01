Москва, , 11:49 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство РФ и власти приграничных с Украиной регионов принять все меры по защите гражданских объектов, даже если для этого придется ввести особое положение, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Горящая нефтебаза в Белогородской области после удара ВСУ Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«Призываю правительство РФ и власти приграничных с Украиной регионов принять дополнительные меры по защите населения и даже, если потребуется, ввести особое положение. Это будет дополнять усилия наших военных, которые будут обеспечивать нашу безопасность по своей линии», — заявил Миронов.

Если у кого-то были иллюзии насчет агрессивных намерений украинского режима, то после атаки на Белгород их ни у кого не должно остаться, отметил парламентарий.

Ранее украинские вертолеты обстреляли нефтебазу в Белгородской области. На этом фоне власти соседней Курской области привели силовые службы в режим повышенной готовности.