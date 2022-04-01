Смоленск, , 11:49 — REGNUM Сотрудник Смоленской таможни обвиняется в получении взятки, в отношении него по материалам регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 1 апреля.

Сотрудник Следственного комитета Sledcom.ru

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники службы собственной безопасности Смоленской таможни совместно с УФСБ России по Смоленской области.

Как полагает следствие, днём 24 марта инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Смоленской таможни ЦТУ ФТС России получил от гражданина, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии, взятку в виде денег в сумме 500 долларов США. Деньги предназначались за беспрепятственный пропуск через Государственную границу Российской Федерации транспортных средств с импортным товаром.

Сотрудник задержан, в настоящее время ему уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд отправил фигуранта дела под домашний арест.