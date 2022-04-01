Донецк, , 12:02 — REGNUM Женщина и ребёнок, пострадавшие в результате обстрела многоэтажного дома в Донецке, остаются в тяжёлом состоянии. Они находятся в реанимации, сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Оприщенко 1 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Донецк после обстрела Andrew Butko

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Он отметил, что в состоянии женщины медики отмечают положительную динамику. Пострадавший полуторагодовалый ребёнок находится в коме на управляемом дыхании.

«На данный момент состояние ребёнка настолько тяжелое, что транспортировка его невозможна», — сказал Оприщенко, отвечая на вопрос о возможном лечении ребёнка в России.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 марта в девятиэтажный дом в Донецке попал снаряд украинских силовиков. Частично обрушилась крыша дома, пострадали несколько квартир. Погибли два человека, ещё семеро получили ранения.

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