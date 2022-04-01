Оренбургский район, Оренбургская область, 1 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области семья погорельцев, в которой воспитываются трое детей, из-за бюрократической волокиты получила с опозданием свидетельство о предоставлении социальной выплаты на жилье. Об этом сообщает областная прокуратура.

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В ведомстве отметили, что по поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова прокуратура региона в связи с рассмотрением обращения многодетной матери провела проверку по вопросу соблюдения ее жилищных прав.

Дом семьи в селе Никольское Оренбургского района 3 марта 2022 года сгорел. Администрация сельсовета при формировании учетного дела семьи, состоящей в списке претендентов на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения с 2014 года, не в полном объеме собрала необходимые для предоставления выплаты документы. В результате материалы дела мисоцразвития вернула обратно сельским чиновникам для доработки.

После вмешательства прокуратуры противоречия в учетном деле устранены, документы повторно направлены для оформления выплаты, ответственное должностное лицо муниципалитета привлечено к дисциплинарной ответственности. Многодетная семья получила свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета в размере 2,2 млн рублей.