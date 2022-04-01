Кемерово, 1 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области по факту смерти троих рабочих возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В котловане

В ведомстве уточнили, что сообщение об обрушении на территории завода в Новокузнецке бетонной конструкции котлована трубопровода поступило вечером 31 марта. Под завалами оказались трое рабочих.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, во время замены труб водопровода четверо работников спустились на дно пятиметрового котлована. В этот момент произошло обрушение бетонной плиты конструкции с насыпанным на неё грунтом. Один рабочий смог выбраться, ещё трое оказались под завалами. Очевидцы вызвали спасателей. Тела рабочих были подняты на поверхность.