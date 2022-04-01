Москва, , 18:28 — REGNUM В отличие от южносетинского, абхазское руководство не намерено вести Абхазию к вступлению в состав России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Владимир Путин и Аслан Бжания Kremlin.ru

«Одновременно с Южной Осетией возникли и вопросы с Абхазией. Если сравнить, то реакция абхазского руководства диаметрально противоположная. Ряд высших лиц Абхазии уже заявили, что для них подобный процесс не интересен, и они будут продолжать развитие Абхазии как самостоятельного независимого государства. Это является примером того, что между двумя республиками необходимо делать качественное различие», — сказал эксперт.

Напомним, что 31 марта президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что «суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года».