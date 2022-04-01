Югорск, Югра, , 11:45 — REGNUM Глава города Югорска Андрей Бородкин (ХМАО) покидает пост. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Бородкин Adm.ugorsk.ru

Андрей Бородкин был утверждён в должности главы города депутатами местной думы 30 июня 2018 года.

«Я принял решение о сложении полномочий главы города. Решение далось мне нелегко, но оно взвешенное и своевременное, в первую очередь в силу личных обстоятельств и планах о дальнейшей самореализации и смене сферы деятельности», — пояснил мэр Югорска.

Бородкин отметил, что с теплотой будет вспоминать годы на посту руководителя города, поблагодарил жителей города Югорска «за совместную работу, за идеи, за их реализацию, за поддержку, за конструктивную критику».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Югре глава города Покачи Владимир Степура подал в отставку.

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