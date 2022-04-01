Циолковский, Амурская область, 1 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» открыла для посещений космодром Восточный после почти двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба госкорпорации.

vostokdrom.ru Космодром «Восточный»

Отмечается, что в ходе экскурсий туристам показывают монтажно-испытательный корпус и стартовый стол. Также в музее Циолковского рассказывают об истории развития отечественной космонавтики.

При этом указывается, что в первой за долгое время экскурсии приняли участие школьники из Ромненского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что упрощённая процедура обратного выкупа акций поможет поддержать финансовое положение российских компаний.

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