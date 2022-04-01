Лима, , 12:06 — REGNUM В прокуратуре Перу выполнят требование Межамериканского суда по правам человека, предписывающее стране воздержаться от освобождения бывшего президента Альберто Фухимори, отбывающего 25-летний срок за массовые убийства. Об этом 1 апреля сообщает новостное агентство La Republica.

Альберто Фухимори Akira Tomlinson

Национальный прокурор Карлос Реаньо объяснил, что постановления Межамериканского суда являются обязательными к выполнению, потому освобождение Фухимори будет отложено до появления новых указаний.

«Пленарное заседание Межамериканского суда постановило 30 марта воздержаться от исполнения решения Конституционного суда Перу об освобождении Альберто Фухимори для того, чтобы гарантировать право жертв дел массовых убийств на правосудие», — сообщается в постановлении международного органа.

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