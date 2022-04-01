Барнаул, 1 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Барнауле, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», с 1 апреля стартовали работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Согласно муниципальным контрактам, они должны быть выполнены не позднее 30 ноября 2022 года. До этого времени в столице Алтайского края планируется обустроить 65 дворов. Подробности по итогам рабочего заседания Общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 — 2024 годы сообщает руководитель регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ) Сергей Войтюк.

Светлана Шаповалова Барнаул

По его словам, наибольшее количество дворов будет благоустроено в Индустриальном районе города — 27. Только в микрорайоне «Магистральный» Индустриального района предстоит благоустроить сразу 12 дворов, пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»).

«Будет капитально отремонтировано асфальтовое покрытие, обустроены тротуары, спортивные и детские площадки, парковочные места, обновлены малые архитектурные формы. Ещё остаётся много вопросов, которые необходимо решить микрорайону с 50-летней историей, но с нацпроектом и такими жителями все по плечу!» — сообщил он.

Также в Барнауле активно ведется благоустройство общественных территорий, возрождаются парки и скверы.

«В связи с этим приобретает особую актуальность, создание специализированных структур, которые могли бы заниматься обслуживанием и эксплуатацией некоммерческих парков и скверов», — считает председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы и член ревизионной комиссии Народного фронта в Алтайском крае Константин Ветров. Он также напомнил, что за 2022 год в городе планируется благоустроить две общественные территории: набережную речного вокзала и парк «Юбилейный».

"Концепции «Парк здоровья вместо свалки» которую активисты Народного фронта предлагали в отношении Юбилейного уже более десятка лет. Ежегодные экологические акции, реализация грантовых мероприятий при участии широкого круга общественности, горожан и экспертного состава ОНФ, постепенно обеспечивают реабилитацию самого большого парка краевой столицы.

Но его полноценная реабилитация невозможна без участия в программах с федеральным софинансированием, эту аксиому много лет доказывали эксперты ОНФ и в отношении парка Юбилейный и в отношении парка Изумрудный.

Благодаря совместным действиям общественников, власти и рядовых барнаульцев, мечты возрождения парков становятся реальностью, а риск их утери из-за планов по застройке, с которыми активно боролись эксперты Народного фронта, фактически минимизированы.

Но вот вопросы надлежащего содержания и развития зеленых зон муниципалитетов становятся все более актуальными, чтобы все совместные усилия общества и власти, а также многомиллионные бюджетные затраты на благоустройство не прошли даром и благоустроенные территории развивались, становясь точками притяжения все большего и большего числа горожан.

Не стоит забывать о том, что имея региональную управленческую структуру такими проектами, открываются возможности участия в различных программах с федеральным софинансированием. Решать вопросы участия в таких программах и проектах региону было бы значительно проще», — пояснил Сергей Войтюк.

Он также отметил, что в конце ноября 2021 года, по итогам конференции, экспертами Народного фронта в Алтайском крае в адрес краевого правительства были направленные общественные предложения по проработке вопроса о содержании и эксплуатации в муниципалитетах парков, скверов, зеленых зон, благоустроенных в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Для того чтобы можно было оценить динамику изменений, сформирован особый показатель — индекс качества городской среды, который высчитывают на основании 36 индикаторов, включающих уровень благоустройства общественных территорий, доступность инфраструктуры в городе и многое другое.

К 2030 году качество городской среды должно быть улучшено в 1,5 раза.