Москва, 1 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на стимулирование развития корпоративного спорта, внесли в Госдуму депутаты комитета по спорту, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроект дополняет полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, включая в них содействие развитию корпоративного спорта, что позволит адресно заниматься поддержкой корпоративного массового спорта.

Инициатива расширяет перечень субъектов физической культуры и спорта, дополняя его Ассоциацией развития корпоративного спорта. Эта организация призвана стать площадкой, объединяющей различных представителей корпоративного спорта в России с целью распространения и совершенствования наилучших практик его организации, проведения консультирования и оказания поддержки работодателям, стремящимся приобщать своих работников к занятию физической культурой и спортом по месту работы, отмечают авторы.

«Очевидно, что корпоративный спорт не может финансироваться за счет бюджета. Надо создавать условия, при которых предпринимателям было бы выгодно развивать это направление», — отметил депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

По его словам, комитет Госдумы по спорту работает еще над двумя законопроектами, предусматривающими меры налоговой поддержки для предприятий, которые выступают спонсорами спортивных организаций или инвестируют в спорт.

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