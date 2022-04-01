Нью-Дели, 1 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России СергейЛавров в ходе переговоров с главой МИД Индии СубраманьямомДжайшанкаром в Нью-Дели сообщил, что доложит президенту РФ ВладимируПутину о результатах этих контактов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Президент России и премьер-министр Индии Нарендра Моди постоянно контактируют, я доложу президенту об этих переговорах. Он передал наилучшие пожелания премьер-министру Моди, и я признателен возможности передать эти пожелания лично», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Индия занимает объективную позицию по ситуации с Украиной, и Россия ценит это.

Читайте также: Лавров поблагодарил Индию за её позицию по Украине