Красноярск, 1 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Две ученицы 7 класса школы №36 Красноярска научились самостоятельно изготавливать бумагу из опавшей листвы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, для рисования и печати бумага вполне подходит.

Администрация Красноярска Бумага своими руками

Школьницы проводили своё исследование вместе с педагогами дополнительного образования на базе Красноярского краевого центра «Юннаты». Опавшую листву они замачивали в воде, измельчали и варили.

«В результате получается масса, в которую необходимо добавить крахмал, клей ПВА, чтобы в итоге бумага получилась более прочной и гладкой. Еще для осветления мы добавляли несколько таблеток Гидроперита», — рассказали исследователи.

В целом процесс создания бумаги состоит из четырёх этапов. Полученную массу или пульпу выливают на металлическую сетку формата А4, которая после высыхания превращается в лист, который затем накрывают тканью и разглаживают утюгом. В настоящее время школьники работают над усовершенствованием технологии.