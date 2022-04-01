Бухарест, , 11:41 — REGNUM Служба внутренней безопасности при МВД Румынии приступила к проверке жалобы сотрудников полиции уезда Долж (юго-запад страны) на регулярные поборы со стороны начальства. Об этом 1 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Полиция Pikio.pl

По последним данным, агенты подразделения специального назначения выразили недовольство необходимостью ежемесячно платить по 10 леев ($2,2) в общую кассу на приобретение мыла, туалетной бумаги и других предметов гигиены. Как отмечено в жалобе, впоследствии деньги, собранные с правоохранителей всего округа, оседают в карманах вышестоящих офицеров. При этом указанные товары должны выдаваться полицейским бесплатно.

Ранее факты коррупции и вымогательства в структурах МВД неоднократно становились темой для обсуждения на уровне парламента и кабинета министров Румынии. Согласно румынскому законодательству, за подобные противоправные действия предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.