Москва, , 11:41 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве незначительно снизилась. Об этом свидетельствует опубликованная 1 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 1 038 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 92 случая меньше аналогичного показателя 30 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 1 130 человек, а днём ранее — у 1 165 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 19 164 новых случая заражения коронавирусом.

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