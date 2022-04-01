Сеул, , 11:41 — REGNUM Делегация избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля отправится в США 3 апреля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря избранного главы государства Ким Ын Хе.

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По предварительным данным, визит продлиться до семь дней.

Известно, что делегацию возглавит депутат Национального собрания (парламента) от партии «Сила народа» Пак Чин.

В ходе поездки представители Южной Кореи встретятся с представителями Совета национальной безопасности, Пентагона, Конгресса и других органов власти США, с которыми обсудят вопросы укрепления двустороннего союза, обеспечения безопасности, денуклеаризации Северной Кореи.

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