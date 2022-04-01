Париж, 1 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Министерство национального образования Франции объявило, что на сегодняшний день во французских школах насчитывается более 6800 украинских детей, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

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Более 6800 украинских детей в настоящее время обучаются в школах, колледжах и гимназиях Франции, в основном в академиях Ниццы и Версаля. Эта цифра быстро растёт.

По данным министерства, в очень краткосрочной перспективе, возможно, уже на следующей неделе, число школьников увеличится до 10 000, что подчеркивает «все еще имеющиеся возможности Франции для приема украинских детей».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нейтралитет Украины «не может работать без гарантий безопасности».