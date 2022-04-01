Вильнюс, , 11:39 — REGNUM Мемориал павшим в годы Второй мировой войны осквернили вандалы в Вильнюсе (Литва). Об этом 1 апреля сообщил Вильнюсский комиссариат полиции.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что в комплексе Панеряй на нескольких мемориальных объектах «была краской выписана буква Z». Полиция ведёт расследование.

В местности Панеряй находится крупное массовое захоронение жертв фашизма на территории Литвы. С 1941 по 1944 год нацисты расстреливали там евреев и советских военнопленных.

В 1944 году Красная армия освободила Вильнюс в 1944 году. После чего на месте трагедии был возведен мемориал и открыт музей.