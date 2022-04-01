Кабул, 1 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. На фоне сообщений о возможных столкновениях весной этого года министерство обороны Афганистана в настоящее время обеспечивает большую безопасность по всей стране.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Пресс-секретарь министерства обороны Инаятулла Хорезми сообщил TOLOnews: «Они могут начать боевые действия, но руководство министерства обороны заверяет всех граждан, что поводов для беспокойства нет».

Хорезми добавил, что ни одному лицу или группировке не будет позволено подрывать безопасность граждан.

Представитель министерства обороны не назвал конкретно группировку или отдельное лицо, но сказал, что столкновения в некоторых частях страны произошли из-за личных интересов нескольких человек.

«Они могут нарушать безопасность ради своих личных интересов, но они ничто, будут ничем и никогда не смогут нарушить безопасность граждан», — заявил пресс-секретарь.

Однако некоторые военные и политические эксперты призывают правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тесно сотрудничать с населением для обеспечения большей безопасности.