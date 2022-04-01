Радужный, Владимирская область, , 11:38 — REGNUM Во Владимирской области утром 1 апреля на трассе Владимир — Улыбышево — Коняево легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, в котором находились 40 человек. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП 40.мвд.рф

В районе посёлка Улыбышево водитель легкового автомобиля, двигаясь в направлении города Радужный, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом «Радужный — Владимир», который двигался в сторону областного центра.

Госпитализированы были водитель и пассажир автомобиля, получившие травмы. В салоне автобуса на момент столкновения находились 40 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал.