Петропавловск-Камчатский, 1 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. На Камчатке собрали более 6 млн рублей для оказания помощи беженцам и жителям Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

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Деньги поступили на счёт регионального отделения «Красного креста». Ещё 650 тыс. рублей собрали единороссы в рамках проекта «Чужих детей не бывает».

Часть денежных средств направят на закупку гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Продукты питания и предметы первой необходимости закупят в Москве и отправят фурами в приграничные области.

Собирают гуманитарный груз и на Камчатке, но организаторы признают, что на этом направлении сказывается сложная логистика — доставлять его придётся через всю страну. Рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина выделил около восьми тонн своей консервированной продукции. Акционерное общество «ЯМСы» закупило в большом количестве теплую одежду. Планируется, что на следующей неделе гуманитарный груз будет отправлен бортом МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Чеченской Республики оказали помощь жителям города Волноваха в ДНР. Они выкупили весь товар на центральном городском рынке и передали его местным жителям, многие из которых остались без средств к существованию в результате долгих недель пребывания в подвалах и укрытиях из-за военных действий в городе.