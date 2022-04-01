Москва, , 11:37 — REGNUM Полётные программы по самым популярным летним направлениям могут быть восстановлены весной 2022 года. Об этом в своём Telegram-канале написала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Отдых Анна Кумицкая © ИА REGNUM

По её словам в настоящее время Ростуризм совместно с туроператорами, с представителями Минтранса и Росавиации и с зарубежными коллегами ведут работу по выстраиванию новых логистических цепочек.

«Есть надежда, что полётные программы по наиболее востребованным у российкихх туристов летним зарубежным направлениям будут восстановлены уже этой весной», — уточнила Догузова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростуризме ожидают, что внутренний турпоток в мае–сентябре 2022 года вырастет от 4% до 30% в зависимости от региона.

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