Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Американские рэп-исполнители A$AP Ant (Адам Киркман) и A$AP Rocky (Раким Майерс) выпустили видео на совместную песню The God Hour. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале объединения Marino Infantry 31 марта.

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В клипе, центральной локацией которого стал Нью-Йорк (США), музыканты рассказывают о собственном успехе и влиянии на окружающих. Сама видеоработа выполнена в психоделическом стиле, а её режиссёром стал Гертен Харменс.

Ранее A$AP Ant анонсировал свой новый альбом под названием From Me 2 U. Выход пластинки должен состояться в первой половине 2022 года.

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